Multati a tradimento | la trappola sulla Pedemontana

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Gabriele Laganà Segnalati problemi. Molti automobilisti che percorrono l’autostrada si sono ritrovati multe a casa senza aver compiuto infrazioni Se percorrete lalombarda fate bene attenzione. Come riporta La Verità, da tempo molti automobilisti segnalano problemi e disservizi lungo l’autostrada. Camionisti che pagano due volte perché il rimorchio viene conteggiato come un secondo veicolo, pedaggi letti attraverso il Telepass e poi scomparsi, targhe confuse e multe recapitate alle persone sbagliate. La tratta, inaugurata a gennaio 2015, è lunga 21,8 km che si snodano fra le province di Monza e Brianza, Como e Varese. Dovrebbe essere il vanto delle infrastrutture italiane: l’autostrada, infatti, è prima totalmente "free flow", priva cioè dei tradizionali caselli che sono stati sostituiti da un sistema automatico di pagamento. Questo per ...