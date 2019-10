Fonte : lastampa

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il premier avvisa Di Maio: chi non fa squadra è out. E sulla manovra non convocherà un nuovo consiglio

LaStampa : L’ira di Conte contro M5S e Renzi: “O con me o fuori” - GianniTacchini : L’ira di Conte contro M5S e Renzi: “O con me o fuori” - StefaniaFalone : L’ira di Conte: «Chi non fa squadra è fuori dal governo -