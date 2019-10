Insidia Sampdoria per la Roma | ma rimane l’incognita rinvio

Fonte : romadailynews

(Di domenica 20 ottobre 2019)– Trasferta da non sottovalutare quella che oggi alle 15 vedrà laimpegnata in trasferta contro unaferita, fresca di cambio allenatore e in cerca di tre punti importanti in ottica rilancio in classifica. Solo una vittoria e ben sei sconfitte fin qui in campionato per i blucerchiati, che non hanno mai trovato né i giusti stimoli né un buon equilibrio in mezzo al campo, fattori che hanno portato all’esonero di Eusebio Di Francesco, rimpiazzato ancora una volta da Claudio Ranieri. Bisognerà prestare attenzione all’impostazione tattica che il mister testaccino darà alla sua squadra: ‘prima di tutto non prenderle, poi in caso proviamo a fargli male’. Sarà quindi una Samp attendista, che aspetterà ben coperta in attesa del giusto varco. Da non sottovalutare il clima di Marassi, sia ambientale che meteorologico: la tifoseria di casa vorrà ...

