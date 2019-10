Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) I carabinieri di, a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, Obasuyi Oregbe Setre, 21enne di origine nigeriana residente a Oria, un Comune in provincia di, e denunciato in stato di libertà, per tentata estorsione, un suo connazionale 39enne, in Italia senza fissa dimora. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale per motivi umanitari. Ieri pomeriggio , un pensionato 72enne del luogo, nell’andare a riprendere la sua autovettura in sosta nell’area di parcheggio del centro commerciale “Le Colonne” di, è stato avvicinato dal 39enne il quale gli ha chiesto l’e, al suo rifiuto, lo ha afferrato per un braccio strattonandolo e procurandogli un lieve graffio alla mano.La vittima è riuscita a salire in macchina, ad allontanarsi e a raggiungere i carabinieri già sul posto per un servizio ...

Italia_Notizie : Brindisi, anziano gli nega l'elemosina e il nigeriano lo aggredisce - criccicracci : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, maltratta anziano per l'elemosina, poi aggredisce Cc: in manette nigeriano - gsoricaro : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, maltratta anziano per l'elemosina, poi aggredisce Cc: in manette nigeriano -