Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 ottobre 2019) Operatore che vai, rimborso che trovi. Sullea 28fa un po’ come meglio crede. Per questo conviene armarsi di pazienza prima di tentare di recuperare i soldi che gli operatori hanno impropriamente incassato fra giugno del 2017 e aprile del 2018. Nonostante l‘Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) abbia infatti confermato a luglio che i rimborsi devono avvenire automaticamente, gli operatori hanno invece deciso aloro come restituire il denaro, circa 13 miliardi di euro intascati in più da 72 milioni di clienti attraverso la diminuzione del numero didi fatturazione in bolletta (da 30 a 28). Ecco tutto quello che c’è da sapere sul tema e soprattutto come riuscire a portare a termine con successo la procedura di rimborso. Innanzitutto, è bene sapere che ad aver diritto alla restituzione del denaro (fra i 20 e i ...

ItaliaStartUp_ : Bollette a 28 giorni, ogni compagnia rimborsa gli utenti in modo diverso - Il Fatto Quotidiano - crisceriello : Rimborsi #Bollette28giorni come ottenerli per i #consumatori dopo delibera #agicom e sentenze di #Tar e… - Notiziedi_it : Bollette a 28 giorni, ogni compagnia rimborsa gli utenti in modo diverso. E solo quelli con linea fissa: fuori cell… -