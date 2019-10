Una luce laser per migliorare i computer quantistici

«Joker» - il film - Una scena tagliata fa luce su uno dei crimini più efferati : Originariamente Joker, (il film sulla genesi dell'arcinemico di Batman diretto da Todd Phipps, ndt) durava più dei 122 minuti che abbiamo visto. Una scena rimossa da Warner Bros avrebbe potuto far luce su uno dei crimini di Arthur Fleck . Ora però è filtrata su Twitter e possiamo vederla tutti. La vedremo mai anche in una possibile versione integrale? Il film è ancora molto forte al botteghino nel suo secondo fine settimana di programmazione. ...

Lancia presenta la nuova Ypsilon Monogram : la versione nera e gold brilla di Una luce intensa [GALLERY] : Debutta a Milano la nuova serie speciale di Ypsilon: nel suo abito “double color” gold and Noir brilla di una luce ancora più intensa. La lettera “Y” attraverso una ripetizione geometrica diventa un Monogramma che crea dettagli di stile sempre diversi Grazie al suo stile contemporaneo e senza tempo, Lancia Ypsilon continua a conquistare un pubblico sempre nuovo. Il segreto di questo successo risiede ...

Sequestrate armi - munizioni e droga in Una carrozzeria di Lucera : Maria Girardi L'operazione è stata condotta in collaborazione con il personale esperto del comparto A.T.-P.I. della Compagnia di San Severo e con un'unità cinofila della Compagnia di Manfredonia Nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio finalizzata alla tutela della legalità e alla lotta di ogni forma di illecito, sono state Sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia armi, droga e un ...

C’è Una società di luce e gas che ora accetta pagamenti in bitcoin : L’operatore dell’energia e del gas Sorgenia apre alla possibilità di pagare in bitcoin alcuni servizi forniti ai propri clienti. La società ha annunciato ieri la partnership con la startup italiana Chainside, che opera come uno dei principali sistemi di pagamento italiani per la più famosa delle criptovalute. In questo modo Sorgenia sarà la prima compagnia in Italia a introdurre nel settore della digital energy la possibilità di sfruttare i ...

Rihanna potrebbe diventare presto mamma - lei : 'Voglio dare alla luce Una donna di colore' : Nell'ultimo fine settimana si è fatto sempre più insistente sul web il rumors che vuole la cantante Rihanna incinta. Tutto è nato dopo che la pop-star, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti sul red carpet del Diamond Ball a New York (ballo di beneficenza per la Fondazione Clara Lionel, fondata dalla stessa cantante nel 2012), ha affermato che essendo lei una donna di colore, nata da una mamma di colore che a sua volta è nata da mamma di ...

New Jersey - coppia bianca dà alla luce Una bimba con tratti asiatici e fa causa alla clinica della fertilità : Nella fecondazione in vitro sarebbe stato usato lo sperma di un donatore sconosciuto. Marito e moglie sono ora divorziati e ritengono la struttura sanitaria responsabile della rottura del matrimonio

Donna cerebralmente morta prosegue gravidanza per tre mesi e dà alla luce Una bimba sana : E' accaduto al'ospedale universitario di Brno, in Repubblica Ceca, dove una Donna giudicata dai medici cerebralmente morta ha portato avanti una gravidanza per 117 giorni e dato alla luce una bambina sana.Continua a leggere

Astronomia : battiti di luce visibile e raggi X all’unisono da Una rapidissima trottola cosmica : Per la prima volta, un team di ricercatori guidato da Alessandro Papitto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha osservato l’emissione contemporanea di impulsi di luce visibile e raggi X proveniente da una pulsar, distante da noi circa 4500 anni luce. Una scoperta sorprendente, poiché le attuali teorie che descrivono l’emissione di radiazione di una pulsar del tutto particolare come quella studiata dai ricercatori indicano che i ...

Segnali misteriosi dallo Spazio profondo : Fast Radio Burst emessi da Una fonte a 3 miliardi di anni luce dalla Terra : Dei Fast Radio Burst (FRB), lampi Radio veloci, sono stati rilevati da alcuni astronomi cinesi: si tratta di Segnali misteriosi che si ritiene provengano da una fonte a circa 3 miliardi di anni luce dalla Terra. I Fast Radio Burst sono dei fenomeni astrofisici di alta energia, enigmatici Segnali Radio prodotti da catastrofi cosmiche e con una durata di pochi millisecondi (sono eventi molto difficili da osservare). I ricercatori dei National ...

Misteriosa sostanza simile a un gel scoperta sul “lato oscuro” della LUna : è lucente e colorata : Il rover Yu-Tu 2 sganciato dal lander cinese Chang'e-4 sulla faccia nascosta della Luna si è imbattuto in una strana sostanza simile a un gel, lucente e colorata. Al momento l'agenzia spaziale cinese (CNSA) non ha rilasciato immagini né informazioni sull'esatta natura della sostanza, scoperta lo scorso 28 luglio.Continua a leggere

Astronomia - gli eventi più importanti di Settembre : dalla LUna del Raccolto al ritorno delle Aurore e della Luce Zodiacale [INFO] : L’arrivo di Settembre segna il cambio tra le stagioni, passando dall’estate all’autunno. Questo non porterà solo un cambiamento nelle condizioni meteo, ma anche il ritorno di una piramide di Luce nel cielo notturno che è possibile osservare intorno al momento dell’equinozio. Ecco allora i 3 eventi astronomici da segnare sul calendario di ogni appassionato di osservazioni celesti nel mese di Settembre. 13-14 Settembre: Luna del Raccolto Venerdì ...

Scoperto pianeta nella zona abitabile di Una stella a soli 12 anni luce da noi : sarà la nuova Terra? : Grazie allo strumento HARPS installato su un telescopio dell'Osservatorio di La Silla (Cile) un team di astronomi internazionale ha individuato tre nuovi esopianeti rocciosi a soli 12 anni luce di distanza dalla Terra. Il più promettente, Gliese 1016 d, orbita nella zona abitabile della stella e potrebbe avere acqua liquida sulla superficie e un'atmosfera respirabile. Non si esclude la presenza della vita.Continua a leggere

Giardini delle Esperidi 2019 : Una luce sui luoghi e sulle comunità - un bene comune : Giardini delle Esperidi è arrivato alla fine di un lungo percorso. In cinque anni ha raccolto comunità diverse in luoghi non convenzionali attraverso le arti, lo studio, la cultura come unico strumento possibile per un nuovo risveglio e un nuovo racconto della Calabria. Non solo evento classico, non un palco, una platea e un pubblico, ma un format nuovo in grado di avvicinare le persone ai luoghi. Un laboratorio di formazione delle coscienze ...