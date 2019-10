Uccise a coltellate l’ex ragazza | condannato a 43 anni di carcere

Firenze - Uccise il figlio di un anno a coltellate : chiesto l’ergastolo per il padre : La procura di Firenze ha chiesto la pena dell'ergastolo nel processo con rito abbreviato a carico di Niccolò Patriarchi, l'uomo di 34 anni un anno fa uccise a coltellate il figlio di un anno durante una lite in famiglia a Scarperia ( Firenze ), e poi tentò di fare lo stesso con la convivente e con la figlia di 7 anni.Continua a leggere

Milano - Uccise compagna a coltellate durante una lite : condannato a 30 anni di carcere : Aveva accoltellato la compagna all’uscita da un locale notturno a Milano , in via Pezzotti. Un anno e tre mesi dopo, Antonio Nunez Martinez è stato condannato a 30 anni di carcere dal gup del tribunale di Milano , Giulio Fanales, che ha accolto la richiesta del pm Gianluca Prisco. Il dominicano è stato processato con rito abbreviato e ha quindi potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena, ridotta dall’ergastolo a 30 ...

Semilibertà per la mamma killer! Edlira Uccise le sue tre figlie a coltellate : L'ex marito e padre delle tre bambine non l'ha perdonata, "Per me Edlira è morta 5 anni fa". A poco più di 5 anni dalla strage di Chiuso, un quartiere alla periferia di Lecco, Edlira ha ottenuto la Semilibertà. La donna, 38 anni all'epoca dei fatti, nella notte tra l'8 e il 9 marzo del 2014 dilaniò i corpi delle tre figlie, di 13, 10 e 3 anni, con decine di coltellate.-- Il processo, nel 2015, aveva assolto la madre per "vizio ...