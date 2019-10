Palermo | ladri di rame | in manette un italiano e un tunisino

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Emanuela Carucci I due avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari di una villa per rubare le grondaie dal tetto Sono stati arrestati in flagranza di reato due giovani uomini a Monreale, un Comune in provincia di, per il furto in un'abitazione.A finire inYanoubli Mohamed Taeib, classe '93 di origini tunisine, e Luciano Billetta, classe 97 di Monreale.I due sono stati avvistati dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio nei pressi di un villino isolato, situato nelle campagne di Pioppo, frazione di Monreale. I giovani stavano approfittando dell’assenza dei proprietari della villa, per rubare lunghe grondaie didal tetto. A fare da palo davanti alla villa Billetta mentre Yonoubli era intento ad accatastare la refurtiva. Il primo, alla vista dei militari dell'arma, si è dato alla fuga a piedi nelle campagne limitrofe. È ...

