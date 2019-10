Manovra, M5S: serve vertice maggioranza

"Il Movimento 5 Stelle ha fiducia in questo governo e massima fiducia nel presidente Giuseppe Conte. Lo ringraziamo per avere difeso, come avevamo chiesto, quota 100, ma siamo in una Repubblica parlamentare, dov'è il Parlamento a decidere". E' quanto si legge in un post sul blog delle 5 stelle. "Pertanto, consegnate le opportune rassicurazioni all'Europa, adesso riteniamo opportuna la convocazione di undiper lavorare alle intese che ancora non ci sono", viene osservato.(Di venerdì 18 ottobre 2019)