Manovra | Conte | “Quota 100 c’è | è un pilastro A qualcuno può non piacere | è fisiologico

Conte: quota 100 pilastro della Manovra: Al vertice Ue 'non si è parlato della manovra italiana'. Ribadisco però che "quota 100 è un pilastro della manovra" e "c'è un iter parlamentare da rispettare ma confido che la manovra mantenga la sua coerenza intrinseca". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a domande della stampa.

Manovra - Conte : “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può non piacere - è fisiologico - accetto tutte le opinioni” : “Quota cento c’è, è un pilastro della Manovra”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa da Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo fatto un tavolo e tutte le forze politiche lo hanno accettato. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, accetto tutte le opinioni” L'articolo Manovra, Conte: “Quota 100 c’è. è pilastro. A qualcuno può non piacere, è fisiologico, ...

?Quota 100 - Renzi : «La cancelleremo. Misura ingiusta - quei soldi vadano alle famiglie». Conte : «È un pilastro della Manovra» : Parla Matteo Renzi. «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio...

Matteo Renzi lancia la Leopolda e attacca Conte sulla Manovra : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno ...

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...

Manovra - Conte : “Equilibrata ma non mi sottrarrò a verifiche. Obiettivo abbassare tasse” : “Al di là delle singole dichiarazioni, ci confronteremo lavorando all’articolato definitivo quando torno a Roma, ricordiamoci che abbiamo approvato salvo intese, c’è la possibilità di fare ulteriori verifiche, non mi sottrarrò, ci metteremo attorno a un tavolo e verificheremo”: così il premier Giuseppe Conte all’ingresso del vertice Ue. “Stiamo già lavorando per riformare l’Irpef. Dobbiamo superare l’attuale ...

Manovra - Conte : possibili altre verifiche : 10.53 "Ci confronteremo (...), ricordiamoci che abbiamo approvato salvo intese,c'è la possibilità di fare ulteriori verifiche, non mi sottrarrò, ci metteremo attorno a un tavolo". Così il premier Conte sulla Manovra, entrando al vertice di Bruxelles. "L'obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle, ma per farlo dobbiamo recuperare risorse che adesso sono nell'economia sommersa. Non si tratta di criminalizzare nessuno,l'obiettivo è pagare ...

Manovra - Conte : «Lotta all'evasione - risorse per abbassare le aliquote Irpef al 20%» : dal nostro inviato BRUXELLES «Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef»....

Di Maio vuole riportare la Manovra in Cdm. Ma Conte gli ricorda : “L’abbiamo già approvata” : È il tema dell'evasione a creare malumori fra i Cinque Stelle. "Bisogna fare il punto su temi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori", afferma Luigi Di Maio che convoca una riunione questa mattina e chiede che la manovra venga rivista in Cdm lunedì prossimo. Ma Giuseppe Conte è fermo e gli ricorda che la legge di Bilancio e il decreto fiscale sono già stati approvati: nel Cdm di lunedì ci sarà spazio solo per un decreto ...

"Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef".

"Tutte le misure per spingere il Paese verso l'uso della moneta digitale ci consentiranno di recuperare risorse per tagliare l'Irpef".

Di Maio sfida Conte : Manovra torni in cdm : barricate M5S sui contanti - ira del premier : Luigi Di Maio sfida Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri guida il Movimento 5 stelle su una linea barricadera sulla Manovra. E chiede che il testo torni «lunedì» in Consiglio...

Giuseppe Conte sulla Manovra : "Nessun aumento di tasse - pressione fiscale assolutamente contenuta" : Con che faccia, Giuseppe Conte? Al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, il premier difende la manovra. Tutti, o quasi, concordi solo su un punto: la legge di bilancio ha portato in dote agli italiani circa 12 miliardi di nuove tasse. Ma per Conte sono solo menzogne. E così, interpellato dai