Entra nel bar dell’ex e lo colpisce con una bottigliata | arrestata

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Roma –nel bar dell’ex compagno per rubare bottiglie di birra, spumante e qualche campari, poi lo tramortisce colpendolo e cercando una rapida fuga. L’episodio è avvenuto in via della Cesarina, nel quartiere capitolino della Bufalotta, perché lei non voleva rassegnarsi all’idea che la loro storia fosse finita dopo 5 anni di convivenza. La donna, 35 anni di orgine georgiana, si è presentata di persona nel locale dell’uomo chiedengoli di tornare insieme. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto anche richiesta di consegnarle alcune somme di denaro, ha declinatombe le proposte fatte. A quel punto la donna lo ha colpito con unaed è fuggita via. Gli agenti del Reparto Volante e del commissariato Fidene Serpentara hanno però intercettato l’autrice del gesto a bordo della propria auto, trovata per giunta senza patente di guida. Il mix ...

