Conto corrente professionisti obbligatorio | governo annulla provvedimento?

Conto corrente 2020 : importo massimo prelievi e versamenti. Le novità : Conto corrente 2020: importo massimo prelievi e versamenti. Le novità Alla fine ci saranno nuovi balzelli, ma soprattutto nuovi obblighi e adempimenti nella Manovra 2020, che naturalmente coinvolgeranno i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Tutto in nome della lotta all’evasione fiscale, vero obiettivo di questo esecutivo, per recuperare risorse da investire poi in altri settori, come welfare, lavoro e investimenti. Le novità ...

Flat tax partite Iva : verso addio a forfettario e obbligo Conto corrente dedicato : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, così come il premier Conte, avevano sottolineato che la nascita del nuovo governo giallorosso avrebbe come base un'importante discontinuità rispetto a quello che, oltre al M5S, comprendeva la Lega. Sembra destinata a cambiare quella che era una scelta simbolo della Lega: l'introduzione della Flat Tax per le partite Iva sfruttando una dichiarazione forfettaria. Si va, infatti, verso una ...

Conto corrente : tassi negativi in base alla giacenza - soglia da non superare : Conto corrente: tassi negativi in base alla giacenza, soglia da non superare Un cliente decide di depositare le proprie somme di denaro in un Conto corrente bancario. Le “parcheggia” lì, attende gli incrementi dovuti agli stipendi mensili o alle retribuzioni ricevute ogni mese, gioca un po’ al risparmio, in attesa di capire come investire. Le somme di denaro depositate sul Conto corrente aumentano fino a superare la soglia di 100.000 euro. E ...

Conto corrente ottobre 2019 : confronto tra migliori e costo. Quale scegliere : Conto corrente ottobre 2019: confronto tra migliori e costo. Quale scegliere La scelta di un Conto corrente si basa su molteplici fattori, primo tra i quali è certamente il costo dello stesso. I conti online stanno conquistando sempre più utenti, soprattutto per la facilità di gestione e per la possibilità di operare sul proprio Conto direttamente da casa, senza necessariamente recarsi in uno sportello fisico. Ma qual è il miglior Conto ...

Tenere i soldi fermi sul Conto corrente è un rischio - 1000 euro in 5 anni si azzerano : I rischi della liquidità sul conto corrente sono argomento sempre di attualità per gli italiani. Secondo uno studio del 2018, l'Italia è al decimo posto come risparmi privati da parte dei cittadini. E visto che insieme ai 9 paesi che la precedono in questa particolare classifica (oltre ai colossi Usa, Cina e India, anche Germania e Francia), detiene il 73,5% della ricchezza globale, l'argomento è importante. Un articolo di approfondimento del ...

Conto corrente condominiale : creditore deve agire prima sui morosi : Conto corrente condominiale: creditore deve agire prima sui morosi prima di aggredire il Conto corrente condominiale, un creditore deve agire in via preliminare sui condomini morosi. La giurisprudenza si è infatti spesso espressa su questioni di questo tipo, ribadendo sovente il concetto che il Conto corrente condominiale può essere aggredito solo dopo che ci si è rivolti ai condomini morosi, che poi sono gli effettivi debitori. Conto ...

Telepass Autostrade non attivabile su Conto corrente estero - Antitrust avvia procedimento : L'Antitrust fa sapere che lo scorso 18 settembre ha avviato un procedimento contro la società Telepass Spa citando una disparità ai danni dei consumatori. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nello specifico, contesta a Telepass condizioni diverse o impedimento di attivazione del servizio da parte degli utenti che vogliono pagare con un conto corrente estero. Telepass Spa sotto indagine dell'Agcm per possibile Iban ...

Conto corrente protestati : come aprirlo online e chi può farlo : Conto corrente protestati: come aprirlo online e chi può farlo In condizione di protestati si può comunque aprire un Conto corrente, anche online? Nel nostro Paese, in effetti, non c’è alcuna legge che lo vieta, il che farebbe presupporre che la risposta sia affermativa. In realtà si lascia libertà alle banche di scegliere se accettare la richiesta di un potenziale futuro cliente protestato oppure no. In ogni caso, il soggetto protestato che ...

Per la terza volta aumenta il costo del Conto corrente : Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente e' cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro: e' il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1). Variazioni di ampiezza analoga, ma di segno opposto, si sono verificate nel 2015 (-5,8 euro) e nel 2013 (-6,9 euro). Anche per i conti correnti postali la spesa di gestione e' sensibilmente aumentata (4,9 euro, ...

Balzo costo Conto corrente nel 2018 : 22.26 "Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 86,9 euro". E' quanto emerge dall'indagine dei conti correnti della Banca d'Italia secondo cui si tratta del terzo aumento consecutivo, Rincari anche per i conti correnti postali (4,9 euro, 2,1 nel 2017); per i conti bancari on line il costo è rimasto sostanzialmente invariato a 15,5 euro.

Conto corrente o deposito : quanto si perde coi soldi fermi in banca : Conto corrente o deposito: quanto si perde coi soldi fermi in banca Il Conto corrente è lo strumento di risparmio meno conveniente di tutti; infatti, spese e imposte fanno perdere valore al denaro depositato in banca, lentamente ma inesorabilmente, senza considerare l’inflazione. Conto corrente settembre 2019: costo e offerte online. Quale scegliere Conto corrente o deposito: un investimento a perdere Depositando, per esempio, ...

Conto corrente - cointestatario non è comproprietario dei soldi : la Cassazione riscrive le regole : Una recente sentenza dea Corte di Cassazione, ha stabilito che cointestare un Conto correrne non è equivalente a una comproprietà perché può rappresentare solo un modo per permettere ai contitolari di operare sul Conto ma non comporta anche la cessione del relativo credito. L'onere della prova però è sempre a carico di chi sostiene che la cointestazione è una semplice simulazione.Continua a leggere

Conto corrente : cointestatario non è compropietario. La sentenza : Conto corrente: cointestatario non è compropietario. La sentenza C’è una grande differenza tra cointestazione e contitolarità (o comproprietà), in particolar modo quando si parla di un Conto corrente. Analizzando il caso di un Conto che una donna (poi) deceduta aveva cointestato alle sue due nipoti, la Corte di Cassazione si è pronunciata con una sentenza (la n. 21963), che di fatto stabiliva come cointestazione e coproprietà non fossero ...

Conto corrente invalidi : prelievi illeciti - come difendere l’intestatario : Conto corrente invalidi: prelievi illeciti, come difendere l’intestatario Il Conto corrente di una persona invalida è stato svuotato indebitamente da una delle tre figlie e per questo motivo è stata denunciata dalle altre due sorelle. È successo nel trevigiano e l’episodio ha fatto molto rumore a livello locale e non solo. come tutelare infatti l’intestatario invalido di un Conto corrente quando qualcuno sottrae soldi a sua insaputa? ...