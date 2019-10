Catalogna | continuano gli scontri | bilancio di 230 feriti e 33 arresti in tutta la Spagna

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Proseguono le tensioni e le violenze inper la quarta notte consecutiva dall'arresto dei leader indipendentisti. A Barcellona, alcuni manifestanti hanno dato il via areiterati contro poliziotti e forze dell'ordine intervenute per sedare le rivolte. Oggi il Paese si prepara ad affrontare lo sciopero generale che coinvolgerà l'intera regione. Nonostante gli appelli del presidente catalano Quim Torra di fermare la violenza e non compiere atti di vandalismo, lo stato di cose resta grave: si teme per ulterioricon l'aggravante di un maggior numero di....

