Vuoi passaggio? | poi l' orrore Preso il branco degli stupratori

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Andrea Pegoraro L'episodio è avvenuto a giugno nel capoluogo virgiliano. Una ventenne ha accettato l'invito ad essere accompagnata a casa da un ragazzo. Ma era una scusa perchè poi si sarebbe verificata la violenza sessuale ai danni della vittima Avrebbero stuprato una ragazza dopo una serata trascorsa in discoteca. Per tale motivo questa mattina i Carabinieri del comando provinciale di Mantova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare richiesta per quattro giovani dalla Procura del capoluogo virgiliano e per un soggetto dalla Procura per i minorenni di Brescia. I cinque ragazzi sarebbero i presunti autori della violenza sessuale ai danni di una ventenne, avvenuta la notte del 23 giugno. Come riporta una nota dei Carabinieri, i giovani hanno un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, di cui quattro residenti a Cutro (Crotone), ma si muovevano nell’area reggiana, e uno ...

