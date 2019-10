Sinner-Tiafoe | quarti ATP Anversa 2019 | quando si gioca? Data | programma | orario

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils : “Ho giocato in maniera solida e ho servito bene. Ora Tiafoe” : Jannik Sinner ha letteralmente demolito Gael Monfils e si è qualificato ai quarti di finale del Torneo ATP 250 di Anversa, il Tennista italiano ha strapazzato il forte francese (numero 14 al mondo) e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento belga. Ora il 18enne se la dovrà vedere con Francis Tiafoe in un incontro che, in caso di vittoria, gli garantirebbe l’accesso tra i primi 100 del ranking internazionale: il trentino ...