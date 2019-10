Serie C – Caos Rieti | niente stipendi | i calciatori disertano l’allenamento | prossima

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Sembrava si fossero risolti, parzialmente, alcuni problemi relativi alle questioni economiche inC. Dopo anni di fallimenti, mancate iscrizioni, ripescaggi, polemiche, era stato messo un po’ d’ordine. Invece no. Ecco rispuntare di nuovo il problema. E’ notizia di poche ore fa del momento diin casa, compagine ultima in classifica (insieme al Rende) nel girone C diC. Come riportaLife, la squadra quest’oggi non si è allenata e adesso diserta lo stadio. Protesta die qualche dirigente dopo il mancato pagamento delle mensilità di luglio e agosto alla scadenza del 16 ottobre. Il delegato allo sport Roberto Donati chiede pazienza, mentre i giocatori minacciano: “Non possiamo andare avanti e così, abbiamo figli e famiglia. Faremo quel che ci dirà l’Aic. Se ci dice di non giocare per tutelarci, non giocheremo a ...

