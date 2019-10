Perché Bella Hadid è la donna più bella del mondo secondo la scienza

Greta Thunberg - chi la critica viene trattato come un nazista : Perché è giusto ribellarsi : Greta ha torto, ma pare che non si possa dirlo. perché chi lo fa diventa automaticamente nazista. È la classica reductio ad Hitlerum tipica di chi non vuole entrare in argomento. La nostra colpa è di aver accettato i termini della questione proprio come li ha posti la ragazza svedese. È vero o fals