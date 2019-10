Notte da incubo ad Andria | crolla palazzina | Vigile del Fuoco in codice rosso | il VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Grande paura nellaad, in Puglia, dov’èta unain via Pisani. Diversi feriti, tra cui undelcolpito alla testa da un pezzo di muroto mentre era già intervenuto sul posto insieme ai colleghi. Il pompiere è stato trasportato inall’ospedale cittadino Bonomo. Secondo le prime informazioni, lasarebbeta in seguito alla demolizione di un edificio attiguo. Un’anziana donna che abitava in uno degli appartamenti dell’edificio è fortunatamente riuscita a uscire in tempo dalla propria abitazione senza rimanere coinvolta dal crollo. Crollodi, le drammatiche immagini dell’impatto con ildelL'articolodaaddelin, ilSHOCK del crollo Meteo Web.

_BeaaRafan_ : @dariomatass Ho pensato a quell'incubo stranissimo della scorsa notte per quasi tutta la giornata. E poi agli esami ovviamente - venti4ore : Auto in fiamme nella notte, incubo piromane - melissalamitica : @Stash_theKOLORS ho bisogno di parlarti il computer e la linea internet mi devono funzionaare perchè io potrei aver… -