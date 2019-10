Insigne e la ‘sfortuna’ di giocare per la propria squadra del cuore | la ‘scomodità’ di

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il calcio e i sentimenti. Quante volte ne abbiamo sentito parlare. Quante volte queste due parole si intrecciano, spesso in positivo. Ma non sempre. Ci sono anche alcuni casi in cui il sentimento si rivela un’arma a doppio taglio. Letale, pericolosissima. Quando accade? Quando, ad esempio, un calciatore importante, bandiera e capitano, gioca per ladel. Se siamo seri? Serissimi. Può sembrare strano, ma è così. Tutto vero. Esistono i Totti, i De Rossi, i Maldini. Ma esistono anche… gli. Già. Quanto sono lontani i tempi di ‘Lorenzo il Magnifico’. Mesi fa è stato ‘Lorenzo lo scontento’, adesso è ‘Lorenzo lo scomodo’.è napoletano. Ama Napoli. E ha la fortuna diper laper cui tifa da bambino. Mica barzellette. Ma siamo proprio sicuri che sia così semplice? Provare a chiedere a lui, che più volte in passato non ha tratto molto ...