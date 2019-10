I calciatori del Foggia si schierano con la curva e cantano | “vogliamo i diffidati”

Notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - bufera su due calciatori di Serie A - le parole di Ferrero : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Terribile Tragedia nel mondo del calcio. Un giocatore ha perso la vita in un incidente stradale. La sua auto ha terminato la corsa contro un palo. Non c’è stato nulla da fare per il 22enne Federico Tomei, la Smart guidata dal giovane si è schiantata contro un palo della luce nella zona della Borghesiana, secondo i rilievi scientifici non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Sono ancora (LA NOTIZIA ...

Turchia - la Uefa apre un’indagine sull’esultanza dei calciatori della Nazionale : La storia si ripete. Dopo il saluto militare sotto la curva turca nella gara contro l’Albania, la Turchia ha esultato allo stesso modo anche sul gol del pareggio contro la Francia. La Uefa ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti della Nazionale. Qualora l’esultanza venisse vista come un modo per manifestare solidarietà all’esercito impegnato nell’offensiva militare nel Nord della Siria ...

Siria - i calciatori turchi esultano ancora con il saluto militare pro-Erdogan. St. Pauli licenzia Sahin : “Incompatibile con i valori del club” : Fischi, tanto agonismo in campo, il gesto del saluto militare dei calciatori turchi al gol del pareggio, striscioni pro-curdi ma nessun incidente. La sfida tra Francia a turchia allo stadio Saint Denis valida per la qualificazione a Euro 2020 è finita 1-1 con reti di Giroud e Ayhan. Ma oltre al campo – le due squadre restano al comando del gruppo H a pari merito con 19 punti – la partita assume un significato nel contesto ...

Brillano i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali! : Euro 2010 ed amichevoli mettono in rilievo le notevoli prestazioni dei calciatori del Napoli. Elmas, autore di una doppietta, sugli scudi Molti i giocatori del Napoli sono stati impegnati con le rispettive Nazionali per i match di qualificazioni a Euro 2020 e per qualche amichevole. Questi i calciatori che hanno partecipato alle partite con il relativo minutaggio: EURO 2010 Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, nel match di ...

Cinque esordi in nazionale - oggi - per i calciatori del Napoli : Saranno Cinque i calciatori del Napoli impegnati oggi nelle nazionali in giro per il mondo. Koulibaly sarà protagonista in Brasile-Senegal. Il Belgio di Mertens invece sfiderà il San Marino. Zielinski e Milik saranno impegnati con la Polonia contro la Lettonia. Infine Elmas vestirà la maglia della Macedonia nella partita contro la Slovenia. I giocatori del Napoli impegnati nelle nazionali sono in tutto dodici. L'articolo Cinque esordi in ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : undici i calciatori fermati : Squalificati Serie C, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare dell’ottava giornata di campionato. undici i calciatori fermati, due giornate soltanto a Vitali della Pianese. L’elenco completo. 2 GIORNATE Vitali (Pianese) 1 GIORNATA Pasciuti (Carrarese) Caldore (Casertana) Matera (Cavese) Maini (Gubbio) Moleri (Lecco) Candido e Van Ransbeeck (Rimini) Tait (Sudtirol) Palumbo (Ternana) Manfrin (Virtuvsecomp). Tra gli ...

Morte Mascheroni - i calciatori del Crotone in lacrime dopo il gol : Morte Mascheroni – Vittoria per il Crotone nel match del campionato di Serie B contro l’Entella ma è stata comunque una giornata triste per il club calabrese, poche ora fa infatti è morto Sergio Macsheroni, preparatore atletico in seguito ad un incidente stradale. Grande emozione in campo, al momento del primo gol di Simy il Crotone ha dedicato la rete a Sergio, squadra in lacrime per un momento veramente emozionante. Già ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : fermati 4 calciatori : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. b) ...

Sarri : 'Qui abbiamo la fissa del turnover - in Inghilterra giocano con 14 calciatori' : Domani pomeriggio la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Verona e per l’occasione Maurizio Sarri ha tenuto la consueta conferenza di vigilia per presentare il match. Durante il dibattito è ritornato anche sugli errori che hanno portato l’Atletico a rimontare il vantaggio bianconero di 2-0. L’allenatore innanzitutto ha precisato che ancora non è stato analizzato a fondo il pareggio del Wanda Metropolitano perché la squadra è tornata a Torino ...

Le notizie del giorno – Omicidio nel mondo del calcio e calciatori colpiti da fulmini - liti in casa Juve e Inter : Le notizie del giorno – Fino a qualche giorno fa l’Inter di Antonio Conte aveva già convinto quasi tutti. Dopo il pareggio con lo Slavia Praga in Champions League qualcosa è cambiato. Si sono viste le prime difficoltà, i primi malumori, i primi nervosismi. E l’Inter si è fermata. L’odierna edizione de “La Gazzetta dello Sport” svela un retroscena della partita contro i cechi. Negli spogliatoi ci sarebbe stato un duro faccia a faccia ...

‘Last Banner’ - l’intercettazione degli ultras della Juve : “i calciatori devono capire chi comanda” - nel mirino Bernardeschi : Emergono nuovi clamorosi dettagli in relazione all’operazione ‘Last Banner’ che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, 12 misure cautelari, tra cui anche quella per il capo della Sud, Dino Mocciola. E’ proprio quest’ultimo a lamentarsi in un’intercettazione, l’ultras è al telefono col suo fedelissimo Domenico Scarano dopo Lazio-Juve del 27 gennaio viene chiesto specificato ...

El corazón de Sergio Ramos - il lato segreto di uno dei calciatori più vincenti della storia : Il capitano del Real Madrid è uno dei calciatori più vincenti e famosi della storia recente: tutti conoscono Sergio Ramos, tantissimi possono dire di ricordare almeno una delle partite più importanti che ha giocato, la maggior parte degli appassionati ha ben presente almeno uno dei gol che ha segnato. El corazón de Sergio Ramos, il documentario dedicato al già iconico difensore spagnolo, getta però uno sguardo nuovo su un volto noto che in ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : sette i calciatori fermati : Squalificati Serie C, le decisione del giudice sportivo: in sette sono stati fermati, di cui due per due giornate. L’elenco completo. 2 GIORNATA Marano (Como) Bovo (Virtus Francavilla) 1 GIORNATA Mondonico (Albinoleffe) Valencia (Cesena) Miracoli (Como) Malomo (Triestina) Lazzari (Vis Pesaro). Tra gli allenatori, due giornate di squalifica per Diana (Renate), Lopez (Viterbese); una giornata e 500 euro di ammenda per Nese (Giana ...

Floriana Messina - una bellezza da Champions League! Lo shooting per il Napoli fa innamorare i calciatori… del Liverpool [GALLERY] : Floriana Messina pronta a diventare la sexy madrina del Napoli: lo shooting calcistico è bollente e ‘distrae’ i calciatori del Liverpool Domani il Liverpool farà visita al Napoli per la prima partita della nuova stagione di Champions League. Una partita che promette grande spettacolo fra i campioni d’Europa in carica e i ragazzi di Ancelotti, vogliosi di vendicare la sconfitta della passata edizione. Il Napoli ha ...