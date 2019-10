È morto a 27 anni il pugile Patrick Day | era in coma da sabato dopo essere stato messo al

Fabio è morto in sella alla sua moto : aveva 42 anni. Un paese intero sotto choc : Terribile incidente a Genova: si chiamava Fabio Lo Re e aveva 42 anni il centauro morto lo scorso pomeriggio in un incidente con un’auto al casello autostradale di Genova Nervi sull’autostrada A12. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe perso il controllo della moto durante un sorpasso, finendo così nella corsia opposta dove viaggiava la macchina. L’uomo è poi caduto a terra. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo, ma senza ...

E' morto Paolo Bonaiuti - aveva 79 anni : 16.10 E' scomparso dopo una lunga malattia, all'età di 79 anni , Paolo Bonaiuti . E' stato un politico e giornalista italiano, storico portavoce di Silvio Berlusconi, nonché sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi Berlusconi II, III e IV. Ha aderito all'esperienza di Forza Italia, del Popolo della Libertà e della rinata Forza Italia, per poi confluire nel Nuovo Centrodestra e in Alternativa Popolare.

Pieve di Teco - morto suicida il comandante dei carabinieri : Antonio Zappatore aveva 53 anni : Arma dei carabinieri in lutto: è morto suicida il comandante della stazione di Pieve di Teco, in provincia di Imperia. Antonio Zappatore. Si sarebbe impiccato nella sua casa a Valcona. Ancora ignoti i motivi del gesto, per scoprire i quali sono in corso indagini. Il militare, figlio e fratello di carabinieri, lascia la compagna e due figlie.Continua a leggere