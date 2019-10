Appalti storici | 11 263 collaboratori scolastici stabilizzati tramite graduatoria per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Sono 11.263 iche presto verrannoattraverso una procedura semplificata che non prevede un colloquio. Si tratta dell’internalizzazione degli, le cosiddette ex Lsu (lavori socialmente utili). La loro assunzione è stata prevista da un decreto legge varato dal governo il 10 ottobre. Le selezioni avverranno a livello provinciale e saranno finalizzate ad assumere nella scuola, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il personale impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Saranno esclusi dall’assunzione i soggetti che abbiano commesso reati in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e coloro che siano stati condannati per reati che comportano la perdita della potestà genitoriale ma anche chi ha avuto l’interdizione temporanea dai ...

