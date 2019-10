Nuovo peggioramento dal weekend ma con temperature miti

Fonte : retemeteoamatori

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Passata la 5° perturbazione del mese di Ottobre sulla nostra penisola , l’alta pressione è in rinforzo ma rimane ferita l’area mediterranea. Nel fine settimana è infatti possibile l’approfondimento di una nuova saccatura atlantica sulla Spagna condizionerà anche il tempo da noi. Andiamo con ordine la giornata odierna vedrà tempo stabile e soleggiato ovunque con residua instabilità al meridione. Giovedì invece avremo bel tempo su tutto lo stivale salvo qualchepiovasco sulla Liguria Venerdì ancora piogge in Liguria e in estensione al Nord-ovest(specie sui rilievi) con i primi fenomeni prefrontali in attesa però che giunga la perturbazione vera e propria. Tempo ancora sereno altrove. Tendenzaed oltre… Nelavremo una intensificazione dei fenomeni al ...

