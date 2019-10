Lecce | fiamme all' agenzia funebre | È incendio doloso

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Emanuela Carucci Il titolare dell'azienda: "Non mi fermerò e sarò più forte di prima" Venti bare e un carrosono andati distrutti in undivampato nel deposito dell'"San Giovanni" a Veglie, un Comune in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per risalire ai responsabili del rogo. Hanno avviato le indagini rilevando che le telecamere di videosorveglianza erano state manomesse, particolare che fa pensare al dolo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che, con il supporto dei colleghi giunti dal comando provinciale die da Gallipoli, hanno dovuto lavorare diverse ore per spegnere le. Ci sarebbero stati danni per oltre 200mila euro. Il fatto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì scorsi, ma la stessagià dieci anni fa aveva subito un altro ...

