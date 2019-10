La priorità del governo è la lotta all' evasione | dice Conte

"La priorità del governo Conte è la lotta all'evasione" - dice Conte : lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Superticket - il ministro della Salute : “Abolirlo entro il 2020 è priorità assoluta” : "Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l’accesso alle cure", he detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al momento il Superticket viene applicato interamente in alcune regioni, mentre in altre varia a seconda del reddito del paziente: si tratta di una tassa aggiuntiva per determinate e specifiche ricette o visite ambulatoriali.Continua a ...

Queen's speech - il discorso della Regina Elisabetta II/ "priorità Brexit entro il 31" : Queen's speech, Regina Elisabetta II inaugura l'anno parlamentare: discorso e programma Governo Johnson sulla Brexit 'priorità divorzio entro il 31 ottobre'

Queen's Speech svuotato di senso e senza messaggi politici. "Brexit entro il 31/10 è priorità del governo" : La priorità del governo ”è sempre stata quella di garantire la partenza del Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre”. È uno dei passaggi del Queen’s Speech, il tradizionale discorso d’apertura di una nuova sessione parlamentare scritto dal governo in carica e letto dalla regina a Westminster a Camere riunite. Un discorso che avviene quest’anno in circostanze straordinarie: ...

Assegno unico per i figli - Industria 4.0 e riforma Irpef in triennio : le priorità della maggioranza : Il documento sulla nota di aggiornamento al Def che la maggioranza presenterà in aula a Plazzo Madama segnala alcune misure che il governo dovrà inserire nella prossima legge di bilancio. La risoluzione ha un valore politico

Forze dell’ordine - al via 12mila assunzioni : chiamate dopo l’ok della Corte dei Conti. Il premier : “Sicurezza priorità per il governo” : Manca solo il lasciapassare della Corte dei Conti, poi le chiamate potranno partire. Sono quasi 12mila le assunzioni tra le Forze dell’ordine previste dalle tabelle pubblicate sul sito del ministero della Pubblica amministrazione. Lo sblocco è previsto da un decreto già firmato: uno degli ultimi atti del governo gialloverde. L’infornata interesserà tutti di corpi, dalla Polizia ai Vigili del fuoco. Un “segnale importante” ...

Di Maio : «Nuovi balzelli? priorità del governo sia giù le tasse - non aumentarle» : Luigi Di Maio interviene sul dibattito sulle tasse e con un post su Facebook taglia corto sull'ipotesi di nuovi balzelli: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le...

Di Maio : «Nuovi balzelli? priorità del governo sia giù le tasse - non aumentarle» : Luigi Di Maio interviene sul dibattito sulle tasse e con un post su Facebook taglia corto sull'ipotesi di nuovi balzelli: «Nuovi balzelli? Priorità del governo sia giù le...

Conte ai sindacati : "Le priorità sono la riduzione delle tasse sul lavoro e la lotta all’evasione" : Il Premier Conte, insieme ai Ministri Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, oggi ha incontrato Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, ovvero i leader dei tre principali sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Il Presidente del Consiglio ha spiegato di aver accolto la richiesta di un incontro urgente per "discutere insieme delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista della ...

Conte incontra i sindacati e disegna la manovra : “La priorità è il taglio delle tasse” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, con l'obiettivo di fare il punto sulla prossima legge di Bilancio con i sindacati. Le priorità, per la manovra, secondo il governo sono l'alleggerimento della pressione fiscale (a partire dalle tasse sul lavoro), il verde e il Sud.Continua a leggere

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Conte ha detto che le priorità sono il taglio delle tasse e i conti in ordine : "Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese. Temi come l'alleggerimento della pressione fiscale a partire dalla riduzione delle tasse sul lavoro, una nuova agenda di investimenti "verdi", e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno sono priorità che siamo determinati a mettere al centro della prossima manovra economica. Abbiamo un quadro di finanza pubblica che ci impegna con vincoli ben precisi". ...