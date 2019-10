Falso olio extravergine in Sicilia | è allarme invasione

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ieri oltre due quintali ditaroccato sono stati sequestrati al porto di Palermo. L’di scarsa qualità ma spacciato perdi oliva stava per essere inviato negli Stati Uniti. Ma non solo, anche il mieleno è oggetto di truffe e alterazioni. Si moltiplicano i sequestri inferti al commercio di prodotti agricoli illegali in. Il carico difasullo è stata bloccato ieri al porto di Palermo dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, che durante l’attività di verifica biochimica della merce hanno rilevato che l’, in realtà, era non commestibile e di qualità «lampante», cioè da destinare in raffineria per essere purificato. Il miele non tracciato è stato invece scoperto lunedì scorso dai carabinieri del Nas di Catania, durante l’attività di ispezione nell’area di Zafferana Etnea: il prodotto confiscato era semilavorato, ...

