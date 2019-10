Un hotel completamente sostenibile in perfetta sintonia con le cime delle Dolomiti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) A Dobbiaco, comune in provincia di Bolzano, considerato la porta, Eldorado per sciatori e fondisti nei mesi invernali e vero paradiso per gli appassionati di escursioni, arrampicate e ciclismo in estate, Rubner Haus ha realizzato in soli 2 mesi e mezzo l’ampliamento, la sopraelevazione e la facciata dell’Dolomiten, su progetto dello studio di architettura Architekturkollektiv NULL17. “L’idea era quella di creare continuità con il paesaggio circostante – spiega l’Architetto Michael Baumgartner – creando una struttura che si integrassemente grazie alla forma dinamica e all’architettura contemporanea, oltre che al materiale realizzato, il legno. Anche la facciata è stata realizzata in legno, in particolare con legno di pino termotrattato, un materiale molto durevole che è in grado di resistere a ogni cambiamento climatico. In particolare, ...

iceman_63 : @ricky_sartori95 @SirLuke91 @MinaInterista @FabRavezzani Curioso??? Strana definizione per chi ha comprato una zona… - iltirreno : L'hotel, quasi completamente vista mare, è di circa mille metri quadrati composto da 24 camere e 4 mini appartamenti - _ArtemisHunter_ : Nella Lapponia svedese esiste questo hotel fatto completamente di ghiaccio. Io... ????????? -