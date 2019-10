Truffa a top manager e pensionati d’oro | 5 arresti a Roma L’intercettazione | “Bonanni?

Si fingono top manager e Truffano banche ed enti : cinque arresti a Roma : Truffa, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. Con queste accuse i carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura, hanno arrestato cinque cittadini italiani. Gli indagati riuscivano ad ottenere prestiti, finanziamenti, cessioni del quinto, ovvero modifica delle coordinate di accredito della pensione, attraverso l'appropriazione fraudolenta della documentazione Inps (Obsm, Cud e ...

Columbro VS d’Urso - è tapiro d’oro : “Truffato - Barbara hai toppato” - retroscena : Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegna il tapiro d’oro a Marco Columbro dopo la lite con Barbara d’Urso Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Marco Columbro dopo la lite in diretta con Barbara d’Urso a Live. Si è trattato di un momento che non è passato per niente inosservato perché il conduttore ha […] L'articolo Columbro VS d’Urso, è tapiro d’oro: “Truffato, Barbara hai ...

