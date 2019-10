Putin frena Erdogan con le forze d' interposizione in Siria I russi occupano le basi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) Vladimirscende in campo el’offensiva della Turchia dinel nord della. Da questo pomeriggio l’esercito del presidente Bashar al Assad ha il “totale controllo” di Manbij, località strategica a ovest del fiume Eufrate, alle cui porte scalpitavano le milizie arabe filo-Ankara. La loro avanzata è stata bloccata sul nascere dall’arrivo delle truppe di Damasco, dopo che la Coalizione internazionale anti-Isis a guida Usa aveva ufficializzato il suo ritiro, e dallo schieramento della ‘polizia militare’ russa come forza d’sul perimetro della città, “lungo la linea di contatto tra gli esercitino e turco”.Un intervento che segna il primo vero stop all’incursione turca, nel settimo giorno dell’operazione militare ‘Fonte di ...

