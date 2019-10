Malnutrizione | i cambiamenti climatici peggioreranno la situazione | “C’era una volta la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Nel mondo 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso o obesi, mentre 462 milioni sono sottopeso. Allo stesso tempo, secondo gli ultimi dati di Unicef, Oms e Banca Mondiale, oltre 200 milioni di bambini soffrono di: 49,5 milioni diacuta, 149 milioni cronica e 40 milioni sono in sovrappeso o obesi. È quanto emerge dalla seconda edizione del Report di Helpcode sullainfantile, una fotografia preoccupante sullo stato di salute dei bambini in Italia e nel mondo. E con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e i media sulle pericolose conseguenze dellainfantile – in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione del 16 ottobre – anche quest’anno torna la campagna di Helpcode ‘C’era unala cena’. Lainfantile, nelle sue varie forme, è il principale fattore di ...