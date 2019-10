M5S | Fico | ‘alleanza con Pd? no perchè torna Salvini | guardiamo avanti’

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difficoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difficoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

M5S - Fico : "Mettere da parte il proprio ego" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sta cercando da giorni di mettere a tacere le voci che vorrebbero una frattura piuttosto evidente all'interno di M5S e nelle ultime ore in almeno due occasioni ha usato l'esempio di quanto accaduto nel Partito Democratico con Matteo Renzi per fugare ogni dubbio.È chiaro che all'interno del MoVimento c'è più aria di cambiamento che mai e anche per questo il Presidente della ...

M5S - Fico : “E’ stata avventura meravigliosa ma non siamo più quelli di prima. Non possiamo essere Movimento delle origini” : “Non siamo più quelli di prima. È stata un’avventura meravigliosa ma oggi siamo un’altra cosa e dobbiamo chiederci quale strada dobbiamo percorrere insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dal palco di Italia 5 Stelle. “Non possiamo essere il Movimento delle origini, saremmo uguali a noi stessi e in un mondo fluido tutto cambia” L'articolo M5s, Fico: “E’ stata avventura ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool - Patuanelli incontra delegazione : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

M5S - Fico : "Mettere da parte il proprio ego" : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sta cercando da giorni di mettere a tacere le voci che vorrebbero una frattura piuttosto evidente all'interno di M5S e nelle ultime ore in almeno due occasioni ha usato l'esempio di quanto accaduto nel Partito Democratico con Matteo Renzi per fugare ogni dubbio.È chiaro che all'interno del MoVimento c'è più aria di cambiamento che mai e anche per questo il Presidente della Camera Roberto ...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Napoli. Luigi Di Maio anticipa in diretta tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli, e parla subito chiaro ai suoi: «Niente scissione, 80-90 persone gestiranno il...

Di Maio - pranzo con Grillo a Napoli : «M5S gestito da 80-90». Fico : «Chi pensa solo al proprio ego porta a scissioni» : Dal nostro inviato Luigi Di Maio anticipa in un'intervvista in tv i temi che tratterà alla festa M5S a Napoli e va a pranzo con Beppe Grillo in attesa di arrivare alla Mostra...

M5S - Fico : “Uscire dalla cultura dei dissidenti. Chi pensa al proprio ego porta a scissioni” : “Se non si trova la sintesi, se c’è chi pensa al proprio ego si finisce con scissioni e controscissioni, che sono l’ultima cosa che un movimento politico come il nostro deve fare. Dobbiamo aiutarci ad essere immuni alla voglia di gestire sempre. Diamoci una mano per non voler essere tutti ministri o tutti parlamentari, ma trovare idee e il modo di realizzarle”. Così il presidente della Camera Roberto Fico intervenuto a Napoli in occasione di ...

Roberto Fico : “Dopo 10 anni il M5S deve cambiare - serve una maggiore collegialità” : In un'intervista sul 'Corriere della sera' il presidente della Camera Roberto Fico traccia un bilancio sui dieci anni di vita del M5s: "Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante". Parla poi dell'accordo con il Pd per le regionali in Umbria, ma chiarisce che "ogni territorio è diverso, ha una classe dirigente differente e problemi differenti" , escludendo un'alleanza analoga in Campania.Continua a leggere

"In Campania nessuna alleanza tra M5S e De Luca" - assicura Fico : In un'ampia intervista al Corriere della Sera, il Presidente della Camera Roberto Fico, grillino della prima, dice che “non mi pare affatto che il governo traballi” e che semmai “stia lavorando per attuare i punti dell'accordo”. Tra i quali, il primo obiettivo “è quello di non aumentare l'Iva” per poi avviare un percorso solido “che rilanci in chiave sostenibile la nostra economia dando adeguate risposte a cittadini, imprese, lavoratori”. Fico ...

M5S - Fico : “In dieci anni di Movimento le difficoltà più grandi sono venute da noi stessi - non da altri partiti” : “I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall’interno, da noi stessi, dalle difFicoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso”. L’ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, e storico esponente del Movimento, nella maratona su Facebook in cui si festeggiano i dieci anni del M5s. L'articolo M5s, Fico: “In dieci anni di ...

Meloni : «Guardare anche ai delusi di Pd e M5S. Silvio in difficoltà» : La leader di FdI: non mi interessano le risse ma far crescere il partito. Quella di Renzi è un’operazione di Palazzo che non prende voti al centrodestra e non preoccupa