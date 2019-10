Francia | a settembre inflazione frena a +0 | 9% | -0 | 3% su mese

Auto : Francia - a settembre vendite +16 - 6% - Fca +10 - 9% : Parigi, 1 ott. (AdnKronos) – Con 173.444 immatricolazioni, a settembre, le vendite di Auto nuove in Francia hanno registrato una crescita del 16,6% (+11% corretto dagli effetti stagionali) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto francese. Nei primi 9 mesi le vendite di Auto nuove hanno registrato un calo dell’1,3% attestandosi a 1.641.368 ...

Superbike oggi in tv - GP Francia 2019 : orari superpole race e gara-2 - canale - streaming e programma (29 settembre) : Il Mondiale 2019 di Superbike sta vivendo il terzultimo atto di questa stagione, sul circuito di Magny-Cours. Il GP di Francia 2019 potrebbe rivelarsi decisivo per le speranze iridate del pilota della Kawasaki Jonathan Rea a cui basterebbe guadagnare 25 punti sullo spagnolo Alvaro Bautista oggi per laurearsi campione del mondo per la quinta volta consecutiva. oggi si correranno la superpole race e gara-2, dopo il primo trionfo in carriera ieri ...

Superbike oggi in tv - GP Francia 2019 : orari superpole e gara-1 - canale - streaming e programma (28 settembre) : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 di Superbike. Sarà la grande occasione per Jonathan Rea per avvicinarsi definitivamente al suo quinto titolo iridato? La pista di Magny-Cours sembra fare al caso suo e della sua Kawasaki, per un titolo che, ad ogni modo, è già ampiamente nelle sue tasche da tempo. Il sabato del Gran Premio di Francia ...

Superbike oggi in tv - GP Francia 2019 : orari prove libere - canale - streaming e programma (27 settembre) : Quest’oggi si scende in pista a Magny-Cours per la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia 2019, undicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie potrebbe decidersi già nel corso di questo weekend in favore di un Jonathan Rea ormai prossimo ad aggiudicarsi il quinto titolo iridato consecutivo con la Kawasaki. Alvaro Bautista farà di tutto però per vincere ...

Sky Sport MotoGP e TV8 - Diretta SuperBike Round Francia (27 - 29 Settembre ) : Affascinante, elettrizzante e imprevedibile: il Campionato del Mondo MOTUL FIM SuperBike sta entrando nelle battute finali con sole tre gare che mancano alla fine della stagione: a Magny - Cours è in programma l’ultimo Round europeo dell’anno per il Pirelli French Round. Mentre il campionato è ancora aperto, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ha la prima possibilità di portare a casa il quinto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Francia - enorme incendio a Rouen - 26 settembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: enorme incendio verificatosi in Francia, in un impianto chimico di Rouen. Tutti i dettagli, 26 settembre 2019,

Europei Pallavolo : Italia-Francia - oggi 24 settembre su Rai e DAZN : E' una partita da dentro o fuori quella che la nazionale maschile di Pallavolo si appresta a disputare nella serata di oggi martedì 24 settembre a Nantes. Gli azzurri affronteranno infatti la Francia nei quarti di finale degli Europei di volley 2019. Solo pochi giorni fa le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi, con i francesi che si sono imposti per 3-1, conquistando il primo posto nel gruppo A. Una rivincita da non fallire Se il ...

Ranking FIFA (19 settembre) : l’Italia risale al 15° posto - Belgio sempre al comando davanti alla Francia : L’Italia risale al 15esimo posto del Ranking FIFA, gli azzurri hanno guadagnato una posizione grazie alle vittorie contro Armenia e Finlandia nelle qualificazioni agli Europei 2020. La nostra Nazionale è così riuscita a scavalcare la Germania, i sette successi consecutivi dei ragazzi del CT Roberto Mancini stanno permettendo all’Italia di risalire la china e ormai il pass per la rassegna continentale è stato ampiamente ipotecato: ora ...

Meteo - in Francia è ancora estate : nuovi record per il mese di Settembre con +37°C a Nîmes e +35°C ad Avignone [DATI] : Nel sud della Francia sembra ancora piena estate. Molteplici città, infatti, hanno registrato temperature record per il mese di Settembre a causa di un episodio tardivo di grande caldo. Ieri, martedì 17 Settembre, Nîmes, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +36,8°C nel momento più caldo della giornata. La temperatura, rilevata all’aeroporto di Nîmes-Courbessac, non è mai stata raggiunta nella capitale del Gard dall’inizio delle registrazioni ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (18 settembre). Italia-Francia e Belgio-Serbia per il primo posto nel girone : Penultima giornata dei gironi di qualificazione agli Europei 2019 di Volley. Molte delle gare in programma oggi (18 settembre) saranno determinanti per l’accesso agli ottavi di finale. In quasi tutti i raggruppamenti è apertissima la sfida per il primo posto che consente di sfidare un avversario più morbido, almeno sulla carta, al prossimo turno. Senza ombra di dubbio il match più atteso, e probabilmente anche il più spettacolare, ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (16 settembre). Tra Bulgaria e Francia il primo big match del gruppo A : E’ il giorno delle prime verità nel girone A, quello che comprende anche l’Italia, oggi a riposo dopo i primi tre successi all’Europeo di beach Volley. La prima sfida non scontata del girone si gioca alle 20.45 a Montpellier e mette di fronte le due prossime avversarie degli azzurri: la Francia che finora ha vinto e convinto nelle prime due uscite casalinghe e la Bulgaria, partita fortissimo e poi in serissima difficoltà sabato ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (15 settembre). Polonia batte Olanda. Vincono Italia - Francia e Serbia : oggi si è disputata la quarta giornata di gare agli Europei 2019 di Volley maschile, si sono giocate otto partite (due per ogni gironi). Hanno vinto tutte le big scese in campo: Italia, Francia, Polonia, Serbia. Di seguito i risultati di oggi domenica 15 settembre e le classifiche dei vari raggruppamenti. GRUPPO A (a Montpellier, Francia): Italia-Romania 3-1 (25-15; 25-14; 23-25; 25-14) Francia-Portogallo 3-0 (25-11; 25-20; ...

Volley - Europei 2019 : presentazione partite di oggi (14 settembre). La Grecia sfida la Francia. Slovenia-Finlandia per il secondo posto : oggi andrà in scena la terza giornata degli Europei 2019 di Volley. Ad aprire il programma odierno alle ore 16.00 il match del Gruppo D tra Olanda-Ucraina. Entrambe le compagini hanno vinto la partita d’esordio e chi riuscirà ad avere la meglio conquisterà la vetta provvisoria del girone. I padroni di casa partono favoriti. Decisamente più equilibrata l’altra sfida tra Estonia–Montenegro in programma alle ore 19.00. Per quanto ...