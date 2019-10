Energia | Italia in Classe A | al via le iniziative “Opinion Leader” e “Novembre mese

Energia : l’industria italiana leader UE nella prima centrale a fusione : Con oltre 1,2 miliardi di contratti acquisiti per la realizzazione della prima centrale a fusione al mondo, l’industria italiana dell’alta tecnologia raggiunge un nuovo traguardo, rafforzando la sua leadership nell’ambito del Progetto internazionale ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor in via di realizzazione a Cadarache, in Francia. Si tratta di oltre il 50% del valore dei bandi per componenti ad alto contenuto tecnologico di ...

Energia elettrica : a Settembre 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 7 miliardi di kWh : Nel mese di Settembre 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,7 miliardi di kWh, in flessione dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in più (21 vs 20) e con una temperatura media leggermente inferiore rispetto a Settembre 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti ...

Acqua - Energia e rifiuti : siglata intesa tra Protezione Civile e Utilitalia : Lavorare insieme per la previsione e prevenzione dei rischi e per la gestione e superamento delle emergenze legate al servizio idrico, energetico e di igiene urbana. Questo lo spirito del Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Protezione Civile e da Utilitalia (la Federazione delle imprese di Acqua ambiente e energia), presentato nel corso del Festival dell’Acqua a Venezia, per assicurare un ulteriore sviluppo ai rapporti istituzionali di ...

Energia : Ef Solare Italia - con storage benefici potenziali per 2 - 6 mld in 10 anni : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – In un’ipotesi di totale ottimizzazione della gestione degli storage raggiungere gli obiettivi di diffusione al 2030 previsti dal Pniec porterebbe benefici potenziali ai consumatori per 2,6 miliardi di euro grazie alla riduzione del Pun medio determinata dal time-shifting della produzione rinnovabile. Il dato è contenuto nello studio ‘storage: overview, regolazione e business plan in ...

Energia : Ef Solare Italia - con storage benefici potenziali per 2 - 6 mld in 10 anni (2) : (AdnKronos) – Nonostante la prospettiva di una forte riduzione dei costi delle tecnologie di storage, è evidente come gli investimenti in questo settore siano frenati dall’incertezza sull’evoluzione del quadro regolatorio Italiano. Lo studio ha, infatti, mostrato come i Paesi europei in cui si riscontra il maggior numero di progetti sono l’Uk e la Germania, dove è presente una regolazione per la partecipazione degli ...

Italia indietro su povertà - ambiente ed Energia - ma migliora per salute - uguaglianza di genere e innovazione : il rapporto dell’ASviS : Italia indietro – almeno su alcuni temi chiave come povertà, ambiente, energia – nella transizione verso un modello sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. E con forti disuguaglianze, anche territoriali. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paesi Onu, con diciassette obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (i cosiddetti SDGs), resta dunque ancora ...

Clima - Energia solare in Italia : +1000% di impianti fotovoltaici negli ultimi 10 anni : “Con una crescita degli impianti fotovoltaici di oltre il 1000% negli ultimi dieci anni in Italia lo sviluppo dell’energia solare è un caposaldo della lotta all’inquinamento per la difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati GSE in occasione del summit Onu sul Clima con la partecipazione della giovane attivista Greta Thunberg. “In ...

Italia - Piano Juncker : BEI sostiene con 250 milioni la ricerca ENEA per l’Energia pulita da fusione : La sfida della fusione nucleare per produrre energia sicura e pulita entro il 2050 può contare da oggi su una macchina sperimentale di grande rilievo che verrà realizzata in Italia. È infatti pronto a partire il progetto Divertor Tokamak Test (DTT, divertore) dell’ENEA grazie ai finanziamenti della BEI e al sostegno della Regione Lazio, entrambi annunciati oggi. La Banca europea per gli investimenti sosterrà il nuovo polo scientifico tecnologico ...

Il progetto DTT - la sfida italiana della fusione per l’Energia sostenibile e l’innovazione : Giovedì 19 settembre alle ore 11 a Roma, presso la sala conferenze ENEA (Via Giulio Romano 41), il presidente Federico Testa e il vicepresidente della BEI Dario Scannapieco firmeranno l’accordo per il finanziamento del maxiprogetto DTT per produrre energia sostenibile e sicura dalla fusione. Il progetto coinvolge la comunità scientifica nazionale e internazionale, le imprese, la Regione Lazio, con rilevanti ricadute economiche, ambientali, di ...

Crisi energetica per l’Italia : produce solo il 10% del gas che consuma ed importa Energia elettrica da fonti nucleari a prezzi esorbitanti : I nuovi problemi causati dall’installazione di componenti non a norma in alcuni reattori delle 58 centrali nucleari gestite da Edf in Francia hanno fatto impennare i prezzi dell‘energia in Italia che proprio dai vicini d’Oltralpe importa una considerevole quota del suo consumo interno. Il nostro Paese è quello più colpito da questa nuova Crisi energetica anche perché l’Italia produce solo il 10% del gas che consuma e che ...

Energia nucleare - è l’inizio della fine : batosta all’Italia dopo i problemi alle centrali in Francia : “Subito dopo le ammissioni dell’operatore energetico francese Edf in merito all’installazione di componenti non a norma in alcuni reattori delle 58 centrali nucleari gestite in Francia, il titolo in borsa è crollato del 7,3% provocando un’impennata dei prezzi dell’Energia elettrica a livello continentale. In Francia, nazione con elevate aspirazioni di indipendenza strategica legate all’Energia ed alla difesa, ...

Energia elettrica : ad Agosto 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 5 miliardi di kWh : Nel mese di Agosto 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,5 miliardi di kWh, in leggera flessione (-0,2%) rispetto allo stesso mese del 2018. Tale risultato è stato ottenuto con un giorno lavorativo in meno (21 vs 22) e con una temperatura media pressoché uguale rispetto ad Agosto 2018. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di ...

Volley femminile - Europei 2019 : verso Italia-Slovacchia. Mazzanti : “La tensione si farà sentire - abbiamo Energia” : Giornata di vigilia per l’Italia che domani scenderà in campo a Bratislava per affrontare la Slovacchia negli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. Oggi le azzurre si sono allenate in vista del primo incontro della fase a eliminazione diretta, la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare le avversarie guidate da coach Marco Fenoglio. Il CT Davide Mazzanti e la capitana Cristina ...