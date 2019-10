Donna butta la spazzatura nel cassonetto e le accade una cosa sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Questa vicenda è accaduta a Toledo, in Ohio dove unadi 62 anni, Sheila Decoster, dovevare lanei cassonetti che aveva posizionato sul lato della sua veranda. Lamentreva la, però, è caduta anche lei all’interno dei cassonetti e non è più riuscita a risalire. Con il passare del tempo e poiché non c’era nessuno che le prestava soccorso laè rimasta sotterrata dallaed è morta per asfissia. Questa vicenda è stata raccontata dal ToledoBlade. Dopo parecchio tempo è arrivato il marito di 43 anni che l’ha trovata ma ormai per lanon c’era più nulla da fare. In città c’è stata molta polemica dopo questa vicenda tristissima perchè il consiglio comunale aveva investito circa 10 milioni di dollari per dotare tutte le case dei cassonetti dellama non ha pensato in alcun modo alla sicurezza degli ...

