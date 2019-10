CdB | I miei figli? Senza passionePerciò non sanno fare gli editori

Fonte : affaritaliani

(Di martedì 15 ottobre 2019) "Mi offro di rilanciare il gruppo Gedi e poi conferire le azioni in una Fondazione. Ricevo segnali di grande interesse dai giornalisti". Così Carlo De Benedetti sulla sua mossa di un'offerta a sorpresa per l'acquisto del 29,9% di Gedi, respinta da Cir, la società che controlla il 45,75% del gruppoale del quale fa parte 'La Repubblica'. Segui su affaritaliani.it

