Calciomercato femminile | presto in arrivo altre operazioni

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Dopo il grande successo per aver portato in Italia Andressa Alves da Silva, conosciuta semplicemente come Andressa, dall'FC Barcellona alla Roma nell'ultima sessione di, il procuratore sportivo Alessio Sundas annuncia altri colpi. Ilè quasi alle porte e l'esperto Sundas sta chiamando all'attenzione diverse ragazze che non hanno ancora un club e in giro per il mondo ci sono tantissimi club che cercano ancora delle calciatrici. Ricordiamo che Sundas rappresenta diverse calciatrici di fama internazionale. Previste novità già a stretto giro di posta.

