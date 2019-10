Uva | “La revoca della finale di Champions a Istanbul sarebbe un atto forte | è prematuro”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 14 ottobre 2019) È certo che i recenti accadimenti politici e l’invasioneSiria abbiano messo in dubbio la scelta di disputare aladidel prossimo 30 maggio, il vicepresidente dell’Uefa, Michele Uva, ha risposto a questa domanda ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ “re unaè un. Penso che ora non siamo nemmeno nelle condizioni di discuterne. E’ chiaro che con il comitato esecutivo ed il presidente Ceferin, valuteremo le situazioni, ma mi sembra assolutamente prematuro parlare di sanzioni a questo livello”. “Non può far finta di nulla” ha continuato Uva, riferendosi al saluto militare dei giocatori turchi dopo la vittoria con l’Albania “Lo sport, e soprattutto il calcio che ha una esposizione mediatica mondiale, non può permettersi segni distintivi di natura politica. Certi gesti sono assolutamente da biasimare”. Per le eventuali ...

