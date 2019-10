Siria | M5S | ‘necessario stop export armi a Turchia’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La strada per riportare la pace nel nord est delladeve passare necessariamente per un blocco dell’delleitaliane verso la Turchia. Il decreto annunciato oggi dal ministro degli Esteri Di Maio è un importante segnale che permette all’Italia di prendere ancora una volta una posizione netta contro la guerra voluta dal presidente ErdoÄ?an”. Lo affermano i deputati M5S componenti della commissione Esteri della Camera. “Come ha ricordato il ministro Di Maio -aggiungono- tutti i Paesi europei hanno già manifestato il loro impegno per fare fronte comune nelloall’diverso la Turchia per fermare la violenza in quella regione già così provata da anni di conflitti e dalla minaccia del terrorismo”. L'articolo: M5S, ‘necessarioa Turchia’ sembra ...

