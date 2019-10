Siria | l’italiana che ha combattuto con l’Ypj | “Dare armi ai curdi e sanzioni alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) ChiedeTurchia e aiuti aiimpegnati nel Nord della. Maria Edgarda Marcucci, 28 anni, ha militato nell’Unità di protezione delle donne (Ypj) al fianco di combattenti curde e non. Martedì tornerà in tribunale insieme a Paolo Andolina e a Jacopo Bindi: la Digos della questura di Torino e la procura hanno chiesto che il Tribunale applichi la sorveglianza speciale contro di loro perché sono considerati socialmente pericolosi. Intanto il loro pensiero, però, è concentrato a quanto sta avvenendo nel Nord dellae a quel popolo che hanno conosciuto da vicino. “Si possono applicare nell’immediato delle, sospendere gli armamentiTurchia, anche se non è abbastanza, cambiare la direzione della fornitura di, sostenere le Forzene democratiche e garantire da parte della Nato la chiusura dello spazio aereo – ha spiegato stamattina Marcucci ...

