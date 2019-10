Sara Tommasi torna in tv a “Live Non è la D’Urso” | “Mi davano tantissima cocaina

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dopo una lunga assenza dalle scene,ta in tv domenica sera ospite di “Live Non è la D’Urso” e a Barbara D’Urso ha raccontato quanto le è successo negli ultimi anni, spiegando che per lei sono stati molto difficili causa dell’abuso di alcol e droga e rivelando di esser stata costretta a fare sesso davanti alle telecamere. “Mi drogavano obbligandomi a girare film hard – ha detto la showgirl -. Mi. Ero in un vortice dove solo la droga può portare, in quel periodo ero proprio scollegata dal mondo. Un tunnel del quale ho visto l’uscita solamente grazie a mia madre che mi ha portata in ospedale. Lì mi hanno anche diagnosticato il bipolarismo. Ho tentato più volte di fuggire da lì, non volevo che mi curassero”. Ora però la sua vita è estremamente diversa:ha raccontato infatti di ...

