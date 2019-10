Pd | Zingaretti in Direzione | ‘agenda per governo e radicale riforma partito’ Adnkronos 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) () – “Domani parleremo soprattutto di come dare speranza e fiducia a questo Paese. L’Italia ce lo chiede e soprattutto il Paese sta capendo che la cultura dell’odio è stata fallimentare”, ha spiegato oggia margine di uno degli impegni da presidente della Regione. “Occorre mettere in campo politiche ma soprattutto una classe dirigente in grado di parlare a questa Italia che soffre e vuole combattere. Tutto questo lo faremo all’interno di un’alleanza e noi ci saremo”.Il segretario Pd è tornato su due affermazioni, fatte venerdì sera a Otto e mezzo, che hanno fatto discutere. La prima è il progetto di un’alleanza politica con i 5 Stelle. Luigi Di Maio ha rinviato la questione ma Beppe Grillo invece nel suo intervento a Italia 5 Stelle a Napoli, ha fatto sponda. “A me fa piacere, ed è giusto. Ho ...

