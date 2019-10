Macron: "La Turchia si fermi subito"

"La Francia accentuerà i suoi sforzi diplomatici, in stretto coordinamento con i partner della coalizione anti-Isis, nel quadro dell'Unione europea della Nato e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per ottenere l'immediata cessazione dell'offensiva turca in corso". Lo ha detto il presidente francese, secondo il quale l'offensiva di Ankara può scatenare "conseguenze umaitarie drammatiche, un rilancio dell'Il'Isis nella regione, una destabilizzazione durevole del nord-est siriano".(Di lunedì 14 ottobre 2019)