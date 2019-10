Fisco | Conte alza tiro su evasione | ‘sconto’ 19% per servizi più a rischio**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il premier Giuseppeè deciso adre ilsulla lotta all’fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, si starebbe lavorando per rendere più incisiva la detrazione fiscale per contrastare il ‘nero’. In particolare, viene spiegato da fonti di governo, il presidente del Consiglio vorrebbe fissare un’asticella più alta -pari al 19%- per queiritenuti a più alto rischio, ovvero quelli forniti da elettricisti e idraulici, ma anche dal settore ristorazione. Con queste misure, per chi decide di ‘saldare’ il conto con la moneta elettronica arriverà una detrazione pari quasi a un quinto di quanto speso.L'articolosu, ‘sconto’ 19% perpiù aCalcioWeb.

