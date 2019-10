Eddy Merckx è caduto in bici Trauma cranico per il Cannibale | ciclismo in ansia

Come sta Eddy Merckx : caduto in bici - è ricoverato in ospedale per un trauma cranico : Eddy Merckx, 74 anni, è caduto in bici domenica in Belgio durante una pedalata con gli amici. Il Cannibale è ricoverato in ospedale ed è sotto stretta osservazione dopo aver riportato un trauma cranico a causa dell'impatto. Non è in gravi condizioni ma è stato trattenuto dai medici per ulteriori controlli.Continua a leggere

Eddy Merckx non parteciperà ai funerali di Felice Gimondi : “Non ce la faccio - sto troppo male” : Oggi si celebreranno i funerali di Felice Gimondi, scomparso la scorsa settimana mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Una folla di oltre 2000 persone darà l’ultimo saluto al fuoriclasse del pedale che regalò grandi emozioni a tutta l’Italia negli anni ’60-’70 e che conquistò la mitica Tripla Corona (vinse cioè Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna per almeno una volta in carriera) oltre a un ...

Morte Gimondi – Troppo dolore per Eddy Merckx : “non arrabbiatevi se non verrò al funerale” : Eddy Merckx non ce la fa, Troppo dolore per il rivale-amico di Gimondi: l’ex ciclista non sarà a Paladina per i funerali di Felice Si terranno oggi, alle 11.00 nella chiesa di Paladina, i funerali di Felice Gimondi, ex campione italiano scomparso venerdì pomeriggio mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo una vacanza con la moglie ed una coppia di amici. In tantissimi ieri hanno dato un doloroso saluto ...

Felice Gimondi nei ricordi del rivale Eddy Merckx (e di mio nonno) : “Stavolta perdo io”. Eddy Merckx, il suo più grande rivale, si dichiara sconfitto, sopraffatto dal dolore per la scomparsa di Felice Gimondi. Il Cannibale, che senza l’avversario più ostico sarebbe stato ancora più il tiranno della sua epoca, cede all’emozione dichiarandosi spogliato di qualcosa che gli apparteneva. “Con lui se ne va una fetta della mia vita. Un uomo come Gimondi non nasce tutti i giorni”, ha detto il campione belga. Felice ...

