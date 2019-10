Chiara Ferragni prova a fumare ma le va di traverso | Fedez la “bullizza” – VIDEO

Chiara Ferragni in Oman : l’album del viaggio dalla tosse alle chiappe social : Vacanza da mille e una notte per Chiara Ferragni e Fedez, in Oman con alcuni amici. Su Instagram non mancano scatti in resort lussuosi o durante gite in barca, con la star dei social che regala pose hot con lato B in primo piano. Ma a diventare virale è un video in cui la mamma di Leone viene assalita dalla tosse dopo aver fumato il narghilè: le sue smorfie sono imperdibili. Non manca certo una bella dose di autoironia alla Ferragni, che ...

Fedez prende in giro Chiara Ferragni mentre fuma il narghilè - : Carlo Lanna "Sembri Roberto il Baffo". Scatta la presa in giro di Fedez verso la Ferragni ?

Chiara Ferragni fuma il narghilé ma qualcosa va storto : Fedez non perdona : Chiara Ferragni fuma il narghilé ma qualcosa va storto: e Fedez non perdona. «Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo». Fedez non ha perso tempo e ha immediatamente pubblicato sui social il video della moglie Chiara Ferragni mentre fuma il narghilé. Dopo aver tirato, a pieni polmoni, l’esito è stato disastroso. La celebre influencer ha iniziato a tossire, un verso che secondo Fedez ricorderebbe Roberto “Il ...

Chiara Ferragni e il compleanno di Fedez : vacanza in Oman con gli amici : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, compleanno hot di Fedez. La foto nudi a letto fa il giro del web. Il 15 ottobre il rapper milanese compirà 30 anni e per festeggiare l’evento, è volato con la mogliettina e un gruppo di amici in Oman. Chiara Ferragni e Fedez stanno documentando con foto e video sulle stories di Instagram le loro prime ore di vacanza. Ma c’è uno scatto che non è passato inosservato. Nell’immagine ...

Chiara Ferragni - la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano : «Ti sei dimenticata...» : Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone sul terrazzo di casa. Ma i fan s'infuriano: «Ti sei dimenticata...». L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo...

Chiara Ferragni dove tutto ebbe inizio : «Quella sparisce nel giro di sei mesi» : «Quella sparisce nel giro di sei mesi». Così dicevano di lei dieci anni fa. Ma non avevano fatto bene i conti. Perché "quella" è nientemeno che Chiara...

Influencer - arriva in Italia il corso di laurea per diventare Chiara Ferragni : Studiare per diventare come Chiara Ferragni. L'università eCampus è il primo ateneo in Italia a proporre una laurea per Influencer all'interno del dipartimento di scienze della comunicazione: tre anni di studi e tanti esami da sostenere per cercare di diventare la prossima star del web e dei social network. Non basta un telefono e qualche selfie, il lavoro degli Influencer è più ampio e ramificato per cui non è ...

Vuoi diventare come Chiara Ferragni? Iscriviti all’università. Arriva il corso di Influencer : Chiara Ferragni, Giulia de Lellis e compagnia bella possono andarne fiere: è stato istituito un corso di laurea che insegna ai giovani aspiranti come si diventa Influencer. E pensare che loro non hanno fatto alcun percorso di studio per diventarlo: sono bastati denaro, fama e ‘bella presenza’. I loro followers, invidiati da stormi di adolescenti, fanno gola a molti ed è così che un’università italiana, per dare slancio alla ...

