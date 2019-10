Chi era Joseph Antoine Ferdinand Plateau

Domenica Live - Lucas PeracChi accusa : "Eva Henger torturatrice di animali? Al mio cane..." - uno choc : A Domenica Live, il programma della Domenica pomeriggio di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, è tornato Lucas Peracchi, per difendersi dalle accuse di Eva Henger, madre della sua fidanzata Mercedsz, che lo ha accusato di aver picchiato e vessato la figlia. Tutte balle, a detta sua. "Non ho mai tocc

Lucas PeracChi sbotta contro Eva Hanger a Domenica Live : 'Mai picChiato Mercedesz' : Lucas Peracchi torna in televisione per replicare alle durissime accuse che gli sono state mosse in queste settimane da parte di Eva Henger. L'ex attrice a luci rosse si era duramente scagliata nei confronti del fidanzato di sua figlia, arrivando a dire che l'avrebbe picchiata. Parole decisamente forti quelle di Eva, le quali hanno fatto il giro del web e dei social, al punto che Lucas ha scelto di replicare mettendoci la faccia e presentandosi ...

Malore durante una festa a Castelsardo : la parrucChiera Enrica Bianco muore a 29 anni : Il suo sorriso travolgente mancherà a tutti. Enrica Bianco è morta a soli 29 anni. Si è sentita male mentre

Lucas PeracChi a Domenica Live : “Eva Henger ha inventato tutto” : Lucas Peracchi a Domenica Live replica alle accuse di Eva Henger Lucas Peracchi è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di Eva Henger, madre della fidanzata Mercedesz. A Domenica Live l’ex tronista di Uomini e Donne ha seccamente smentito tutte le affermazioni fatte dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Lucas – che convive con […] L'articolo Lucas Peracchi a Domenica Live: “Eva Henger ha ...

Lucas PeracChi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

Il Paradiso delle Signore - Giorgio Lupano a Blogo : "Luciano Cattaneo - diviso tra Clelia e Silvia. Ci siamo immersi in quest'atmosfera anni '60 da cui fatiChiamo ad uscire!" (Video) : Giorgio Lupano ricoprirà il ruolo di Luciano Cattaneo anche nella seconda stagione del daily de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda su Rai 1, a partire da domani, lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 15:40.Noi di TvBlog abbiamo intervistato l'attore torinese durante una visita che abbiamo fatto negli studi Videa, a Roma, dove si trova il set de Il Paradiso delle Signore.prosegui la letturaIl Paradiso delle Signore, Giorgio Lupano a Blogo: ...

Lucas PeracChi si difende a Domenica Live : “Mai toccato Mercedesz” : Domenica Live: nuove testimonianze choc su Lucas Peracchi e Mercedesz Henger Lucas Peracchi è stato ospite di Domenica Live per raccontare finalmente la sua versione della storia. L’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza di quanto affermato da Eva Henger, ha dichiarato di non aver mai alzato un dito sulla sua compagna Mercedesz Henger, ma in studio la bella conduttrice partenopea ha mostrato nuove testimonianze, provenienti dalle ...

Catania - auto si sChianta contro un guard rail : morti Lucrezia - Salvatore - Erika e Manuel - due erano minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Catania - auto si sChianta contro un guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Foggia - 50enne aggredito dopo aver rimproverato adolescenti ubriaChi : Il fenomeno è ormai dilagante, tante le aggressioni registrate nell'ultimo periodo. dopo il caso del 60enne, pestato da alcuni ragazzini e finito in ospedale con un braccio rotto, ecco un nuovo episodio di violenza in città Federico Garau ? Luoghi: Foggia

Auto si sChianta contro un guard rail : morti quattro giovani - due erano minorenni : quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

Foggia - rimprovera ragazzini perché rompono bottiglie di vetro : picChiato 50enne : È stato prima circondato e poi picchiato un 50enne che sabato sera a Foggia ha rimproverato un gruppo di ragazzi, molti di loro minorenni, mentre stavano rompendo bottiglie di vetro e infastidendo i passanti. Un rimprovero non gradito dai ragazzi che hanno deciso di riempire di botte l’uomo. All’arrivo della polizia, però, i giovani erano già scappati. Il 50enne il giorno successivo ha deciso, secondo quanto riportato da Foggia ...

Siria - attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf trucidata dai filo-turChi : per Isis era una miscredente : È stata prelevata dall’auto sulla quale viaggiava e trucidata come il suo autista a colpi di arma da fuoco. Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano e attivista per i diritti delle donne, è tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi a sud della città di Tel Abyad, nel nord-est della Siria. Secondo quanto scrive il Guardian, lei e il suo autista sono stati assassinati a colpi di ...

Non è l'arena - sconvolgente intervista alla figlia di Diabolik : "Chi era mio padre" : "Mio padre non era un boss mafioso". Ginevra Piscitelli, figlia dell'ultras della Lazio Fabrizio, meglio conosciuto come Diabolik, ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola, parla in una intervista esclusiva da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. "Ci eravamo scambiati dei messaggi poco