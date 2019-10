Taranto | oltre settanta canoisti in acqua per pulire il mare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Emanuela Carucci All'iniziativa hanno partecipato atleti provenienti dalla Lega Navale di, Molfetta, Bari, Gallipoli e Santa Caterina, in provincia di Lecce Erano armati di sacchetti per l'immondizia celesti e di guanti bianchi,dueprovenienti da tutta la Puglia che questa mattina, a, hanno ripulito il Mar Ionio dai rifiuti di plastica e di polistirolo."Grande partecipazione e nutrito entusiasmo per la raccolta dei rifiuti, certamente piccola cosa rispetto al problema reale" ha dichiarato a IlGiornale.it Antonio Ancora, socio della Lega Navale di. L'iniziativa rientra in un progetto più grande. Si chiama, infatti, "Italia in canoa-Pagaiando per l'Ambiente" il progetto della federazione italiana canoa kayak che, con il benestare del ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del, vede una serie di eventi che abbiano ...

