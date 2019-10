Sergio Arcuri è diventato padre

Fonte : blogo

(Di domenica 13 ottobre 2019) Fiocco rosa per, noto attore e fratello di Manuela: ad annunciare la nascita della bambina è stata proprio la star di Carabinieri, con un post su Instagram: "Benvenuta, amore di zia!".L'uomo da qualche tempo è fidanzato con Valentina Donazzolo, che ospite con lui a Storie Italiane, qualche giorno fa si era sentita male in diretta per un problema legato alla gravidanza. La conduttrice aveva poi mandato la pubblicità per permettere alla compagna didi riprendersi, ma poi non si è più presentata in video.13 ottobre 2019 18:48.

