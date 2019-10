Sara Tommasi torna in tv | “Sono bipolare | ero drogata e mi sfruttavano”

Sara Tommasi a Live Non è la d’Urso : “Vivevo come una barbona” : Live Non è la d’Urso, Sara Tommasi torna in tv e parla della sua nuova vita Ospite della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso è stata la soubrette Sara Tommasi, che è tornata in tv per parlare della sua nuova vita dopo tutti gli scandali del passato, i video porno girati sotto ricatto, gli spogliarelli in strada e tutto ciò che le provocava il suo bipolarismo. E a proposito del suo periodo buio, ovvero un baratro dal quale ...

Il drammatico racconto di Sara Tommasi quando ho visto la morte in faccia : Sara Tommasi tramite un comunicato stampa pubblicato dal sito “Dagospia, racconta che dopo un periodo di disintossicazione e cure psichiatriche è tornata a stare bene, in attesa di ricomparire in tv. Ora al suo fianco si ci sono la famiglia e gli amici, ma il passato è stato difficile: “Anni veramente terribili – si legge sul sito – tante cose le ho rimosse, scappavo di casa, vagavo senza una meta, non riuscivo a volermi bene, mi davo a ...

Il bacio tra Sara Tommasi e Angelo Guidarelli dopo la notizia dell’aborto : La decisione di interrompere la gravidanza sarebbe stata dettata dalla necessità della ex showgirl di curarsi contro il bipolarismo. Sara Tommasi è tornata a far parlare per l'interruzione della gravidanza, cui sarebbe stata costretta per via delle medicine che ha ripreso a prendere per curare il suo disturbo bipolare. Ed è ancora una volta l'inseparabile manager Debora Cattoni a pubblicare una foto di lei con il compagno Angelo. \\Sara Tommasi ...

