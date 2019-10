Cala sipario su Targa Florio Classica 2019 | onorata memoria di Andrea Camilleri

Campionati Europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo - record italiano per De Nicolo : Il tiratore azzurro si è preso il primato italiano nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile, competizione vinta dal norvegese Claussen Conclusi a Tolmezzo i Campionati Europei 2019. In gara oggi gli atleti nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile e femminile. Tra gli uomini spicca la prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha stabilito il nuovo record europeo (1167) superandolo di ben 4 punti. La ...

Vuelta di Spagna – Cala il sipario con la passerella di Madrid : percorso - altimetria e favoriti della 21ª tappa : Si chiude oggi l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna con l’ultima tappa di 106,6 chilometri da Fuenlabrada a Madrid Cala il sipario sulla Vuelta di Spagna 2019, va in scena oggi la ventunesima e ultima tappa, la Fuenlabrada-Madrid di 106,6 chilometri. Una passerella trionfale per Primoz Roglic che, salvo clamorose sorprese, festeggerà la prima vittoria in un grande giro, al termine di tre settimane pressoché ...

Cala il sipario su Bibbiano. E gli amici di Foti salgono in cattedra : Costanza Tosi A soli tre mesi dallo scoppio dell'inchieste Angeli e Demoni si terrà a Firenze un convegno sugli abusi sui minori. A intervenire il legale di Claudio Foti. Nella scaletta, nessun accenno al "caso Bibbiano" Un mese, due mesi, adesso quasi tre. Il tempo passa e i media iniziano a deporre le armi. Cala il silenzio e si chiude il sipario. Dietro le quinte, le maschere dei "demoni" riprendono a muoversi. Sembra la storia di ...

Vela – Campionati Italiani Giovanili in doppio : Cala il sipario sull’evento di Bari - tutti i risultati delle gare : Tanti gli equipaggi arrivati a Bari per conquistare il titolo di Campione Italiano giovanile in doppio nelle classi 29er, 420, Rs Feva, L’Equipe, Hobie Dragoon, Hobie Cat16 e L’Equipe U12 per la Coppa del Presidente Si sono appena conclusi a Bari i Campionati Italiani Giovanili in doppio, organizzati dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con il Circolo della Vela Bari. Iniziata venerdì scorso, la manifestazione sportiva ...